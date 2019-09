Taselli relató que Baratta le manifestó: "Sergio, tenés que dejar la central ya mismo. No preguntes nada y abandoná el predio, te lo digo por tu bien, (…) te dije que no preguntes si no querés pasarla muy mal, no me jodas, hacé lo que te digo. Juntate con Loson y entregale todo. Mirá que desde acá conocemos todo de tu vida. Además te puedo expropiar y no pagarte un mango".