Colombia

Fuertes lluvias habrían frustrado atentado contra el Ejército en Suárez, Cauca: un rayo activó carga explosiva en plena vía pública

La descarga eléctrica provocó el estallido el 4 de octubre en la vereda El Amparo, Cauca; las autoridades atribuyen el dispositivo a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una descarga eléctrica habría activado un artefacto explosivo que reposaba en una vía terciaria de la vereda El Amparo, en el municipio de Suárez, Cauca- crédito X (- crédito X)
Guardar

Todo parece indicar que las adversas condiciones climáticas que atraviesa el departamento del Cauca lograron interrumpir los planes terroristas de las disidencias de las Farc contra uniformados del Ejército Nacional.

Según se conoció en la mañana del lunes 5 de octubre, una descarga eléctrica habría activado un artefacto explosivo que reposaba en una vía terciaria de la vereda El Amparo, en el municipio de Suárez, Cauca, lo que dejó graves daños en el corredor.

PUBLICIDAD

La información preliminar señala que el artefacto habría sido instalado por integrantes de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central, como parte de un plan orquestado por alias Iván Mordisco para atentar contra la fuerza pública y la población civil.

El hecho evitó una posible tragedia porque la detonación se produjo el domingo 4 de octubre, día en el que cerca de 200 habitantes y campesinos suelen transitar por esa ruta para vender o comprar productos de pancoger.

El estallido ocurrió un domingo, cuando cerca de 200 campesinos y residentes suelen usar ese corredor para comerciar productos, y no dejó heridos ni víctimas mortales, según la información preliminar - crédito X

Aunque no se reportan personas lesionadas o víctimas fatales, el estallido logró destruir un amplio tramo de la vía, generando afectación en la movilidad de vehículos particulares y de transporte de alimentos y elementos de primera necesidad.

PUBLICIDAD

En redes sociales empezaron a circular las imágenes tras la explosión en las que se observa la magnitud de la explosión. Parte del terreno cedió y un tramo de la carretera desapareció, lo que limitó a un solo carril el paso vehicular.

Entretanto, el Ejército Nacional informó que mantiene tropas desplegadas en El Amparo para verificar si hay otros artefactos instalados en los alrededores. La búsqueda hace parte de la estrategia de las autoridades para reducir el riesgo para los habitantes que dependen de esa conexión vial.

La institución rechazó la instalación de explosivos en rutas empleadas por la población civil. También indicó que continuará las operaciones dirigidas a neutralizar amenazas en el municipio caucano.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
- crédito X

Horas antes, el Ejército Nacional había destruido dos artefactos explosivos ubicados en una escuela rural del municipio de Cajibío, también en Cauca. Los dispositivos ponían en riesgo a 25 estudiantes, sus profesores y otros miembros de la comunidad.

La acción en la institución educativa también fue atribuida a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. El comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez Aparicio, alertó sobre la cercanía de los explosivos con los menores.

Una escuela jamás puede convertirse en una trampa para nuestros niños. Nuestros soldados actuaron a tiempo y evitaron una tragedia”, comentó el alto oficial en su cuenta de X.

El comandante señaló que la intervención de los soldados evitó que los artefactos detonaran cerca de la escuela. Además, exigió a los grupos criminales que mantienen presencia en el departamento del Cauca a detener cualquier atentado que pueda afectar la vida civiles.

Un gran hueco en una carretera asfaltada muestra varillas de hierro expuestas, escombros de concreto, tierra y un automóvil al fondo
Un colapso vial destruye la superficie de una carretera de hormigón mientras un vehículo circula por el tramo habilitado - crédito X (- crédito X)

Rodríguez Aparicio sostuvo que no existe justificación para colocar explosivos en lugares destinados a la educación. Para el jefe militar, esa conducta vulnera los principios de humanidad y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

No hay explicación posible para poner explosivos donde los niños van a estudiar. Es una conducta criminal que desconoce los principios más elementales de humanidad y vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario”, concluyó en un comunicado oficial el Ejército Nacional.

Finalmente, la institución señaló que incrementará el pie de fuerza en el departamento para garantizar la seguridad de los corredores viales, además de activar a los equipos especiales para neutralizar cualquier amenaza de ataques terroristas que pongan en riesgo a militares y civiles.

“Las Fuerzas Militares, seguiremos llegando hasta donde sea necesario para proteger a nuestras comunidades y, especialmente, a nuestros niños. Una escuela es para aprender, crecer y soñar. Se respeta”, concluyó la institución.

Temas Relacionados

Disidencias de las FarcCaucaArtefacto explosivoEjército Nacional de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incidente en El Dorado: Joven fue desembarcado de su vuelo tras discusión por negarse a un cambio de asiento: esto pasó

El joven afirmó que la decisión ocurrió después de grabar la discusión con sus gafas y sostuvo que la reubicación le hizo perder el itinerario y afrontar gastos adicionales posteriores

Incidente en El Dorado: Joven fue desembarcado de su vuelo tras discusión por negarse a un cambio de asiento: esto pasó

Chontico Día resultados de hoy lunes 5 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 5 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

El campeón del mundo en 2022 jugará el martes 6 de octubre su encuentro 207 con la selección en el Monumental, ante 85.000 espectadores, y entregará la cinta tras más de dos décadas en el equipo nacional

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Senadora María Clara Posada divulgó audios atribuidos a ‘Timochenko’ ante la JEP y cuestionó la reserva de la diligencia: “Burla a las víctimas”

La militante del Centro Democrático aseguró que recibió los registros de una fuente anónima y demandó que la diligencia del 14 de febrero de 2019, vinculada al Caso 01 por secuestros, sea conocida públicamente

Senadora María Clara Posada divulgó audios atribuidos a ‘Timochenko’ ante la JEP y cuestionó la reserva de la diligencia: “Burla a las víctimas”

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Precio del oro en Colombia hoy, 5 de octubre: Así se cotiza la compra y venta por gramo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, plantea abandonar la competencia de ‘Top Chef VIP’ al ser cuestionada por su apariencia física

Juana Acosta, de 'Medusa', aseguró que migrar a otro país le generó desarraigo: "No es de allá, pero tampoco se siente de acá"

Sebastián Villalobos pidió a sus seguidores respeto tras la decisión de su separación: “No he abandonado a mi hija”

Diego Sáenz reveló que recibió amenazas de muerte tras un capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Deportes

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Jhon Arias respondió a las críticas tras portar el número 10 en la selección Colombia: “Es un número más”

Independiente Santa Fe vuelve a salir de Bogotá, ahora para el partido de Copa Colombia: este será el nuevo estadio en el que hará de local

Las cuentas matemáticas que salvan al Junior FC: los puntos que necesita para clasificar a finales en la Liga BetPlay II-2026

El colombiano Didier Fuentes ponchó a Shohei Ohtani, el mejor beisbolista del mundo, con los Bravos de Atlanta