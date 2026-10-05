Hora y dónde ver en Colombia el partido de despedida de Lionel Messi de la selección Argentina contra Benín

Lionel Messi disputará su último encuentro con la Selección Argentina frente a Benín en el estadio Monumental - crédito Infobae México/Jovani Pérez

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Lionel Messi disputará su último partido con la Selección Argentina el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde entregará la cinta de capitán tras más de dos décadas en el equipo nacional. El amistoso, previsto para las 6:00 p. m. de Colombia, reunirá a una generación campeona del mundo y a los jugadores llamados a sostener el ciclo posterior al rosarino.

El Monumental tendrá 85.000 espectadores para la despedida del futbolista de 39 años, que será acompañado por varios de sus compañeros en la conquista del Mundial de Catar 2022 y por integrantes de la nueva camada argentina. El rival africano ocupa el puesto 93 del ranking de la FIFA.

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Messi se retirará de la selección dos meses y medio después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo. En agosto, cuando comunicó su decisión, explicó: “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

El jugador concluye su ciclo internacional con un registro de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias - crédito @afaseleccion/Instagram

El delantero tiene contrato con Inter Miami hasta 2028, aunque tras la muerte de su padre, Jorge, dos meses atrás, manifestó que podría dejar el fútbol antes de lo previsto.

El último encuentro ampliará una trayectoria de 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias desde su debut ante Hungría, en agosto de 2005, cuando fue expulsado pocos segundos después de entrar al campo. Es el jugador con más presencias, tantos y pases de gol en la historia de la Selección Argentina.

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Messi supera ampliamente a Gabriel Batistuta, segundo en la tabla de goleadores con 54 tantos, y triplica los 41 de Sergio “Kun” Agüero. Durante 2026 también se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar para Argentina, por encima de Ángel Labruna.

Su recorrido mundialista abarcó seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, una marca que comparte con Cristiano Ronaldo. Nadie disputó más encuentros en ese torneo que el argentino: acumuló 34 partidos, frente a los 27 del portugués y los 25 del alemán Lothar Matthäus.

El atacante suma 34 encuentros disputados y 23 victorias en sus seis participaciones en la Copa del Mundo - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

También lidera la clasificación histórica de victorias en los Mundiales, con 23, seis más que Kylian Mbappé y Miroslav Klose. Su última participación elevó a 21 sus goles en la competición, ocho de ellos en esa edición, y lo dejó como segundo máximo goleador de todos los tiempos, solo detrás de Mbappé.

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La Copa América también concentra varios de sus principales registros. Disputó siete ediciones, entre Venezuela 2007 y Estados Unidos 2024, y sus 39 partidos lo ubican por encima de las 34 presencias del chileno Sergio Livingstone y las 33 del brasileño Zizinho.

El rosarino sumó 25 victorias, 18 asistencias y 14 goles en el certamen continental. Jugó cinco finales: perdió las de 2007, 2015 y 2016, antes de levantar el trofeo en el Maracaná en 2021 y repetir la conquista tres años después en Estados Unidos.

En las eliminatorias sudamericanas, Messi terminó con 36 goles en 72 encuentros. Es el máximo anotador histórico de la competencia, con siete tantos de ventaja sobre el uruguayo Luis Suárez, e igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el futbolista con más partidos disputados.

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Las señales de DSports emitirán el partido en directo junto con una programación especial sobre el futbolista - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

DSports y Dsports 2 emitirán durante el martes el especial “Gracias Messi”, una programación dedicada a repasar partidos históricos, finales y actuaciones del capitán con la camiseta argentina. La señal transmitirá además el encuentro frente a Benín desde el Monumental para Colombia.

La cobertura incluirá los goles, títulos y récords de Messi, junto con su impacto dentro y fuera del campo durante el período que devolvió a Argentina a los primeros planos del fútbol internacional. DSports estará disponible en los canales 610 y 1610, DSports 2 en 612 y 1612, y DSports + en 613 y 1613 del servicio satelital de Directv.

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Scaloni confirmó que la camiseta número 10 no tendrá nuevo dueño hasta después de la despedida: “Hasta que sea el partido de Leo no le daremos la 10 a nadie. A partir de ahí, veremos”. Las señales también forman parte de las plataformas DGO, Paramount+ y Dazn.