El conductor también se refirió a las parodias sobre Macri y Cristina Kirchner. Sobre el actual Presidente dijo que "le molestaba que lo hiciera medio cheto, lo he hablado". En tanto, sobre la ex mandataria, analizó: "Por ahí le molestaba que, como Martín Bossi era quien la imitaba, tenía que usar zapatos talle 45 y no era estético. O que entraba al estudio y no escuchaba a nadie".