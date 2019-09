Su modelo es el de Néstor, no el de Cristina. Tanto a la hora de pensar su gabinete como de proyectar su relación con sindicalistas y gobernadores. Asegura que ellos tendrán un rol que no tuvieron durante los ochos años en que gobernó la ex presidente. ¿Convicción o necesidad? Lo cierto es que ese respaldo –y el que le darían los votos que espera obtener en octubre- sería lo que precisa para implementar las medidas que tendrá que tomar para tratar de empezar a sacar el país del pantano en el que lo recibirá.