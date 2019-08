Luego sostuvo que "frente a todo esto hay una pelea geopolítica. Tranquilícense porque llegamos a octubre y ganamos por paliza. Los causantes del desorden y del caos son ellos, los que no quieren bajar impuestos son ellos. Tuvimos que mantener el impuesto de no subir el mínimo no imponible porque lo demandaban los gobernadores, que además tienen plata guardada. Entonces tenemos el superávit de los PJ contra el déficit nuestro y hambre de la gente. Así no es, detrás de esto hay grupos económicos, los que manejan los laboratorios, y los que exportan a los laboratorios las materias primas".