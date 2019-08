Sin embargo, otros sostienen que el legado de Macri no debe subestimarse. "En las últimas cuatro décadas, la economía argentina ha sido la más inestable del mundo, dada la seguidilla de crisis, episodios inflacionistas, recesiones e incumplimientos", me dijo Esteban Domecq, jefe de la consultora económica Invecq. "Cambiemos puso un límite al gasto fiscal, abordó el déficit externo y nos dejó con un tipo de cambio competitivo, impulsando efectivamente un proceso de normalización macroeconómica". En opinión de Domecq, para que la administración actual haya resistido e intentado superar tales condiciones desfavorables es un logro en sí mismo. Después de todo, llevará más de tres años corregir la economía de un país que alguna vez estuvo entre los más ricos pero que ahora se considera en desarrollo. "Aunque todavía no hemos visto sus resultados, Argentina está a mitad de camino de reparación", agregó. "El proceso electoral actual ahora plantea una pregunta crítica: ¿El país finalmente avanzará o no?".