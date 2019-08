Durán Barba no trabaja "pro bono" para Balcarce 50, y Macri cree que los trabajos profesionales deben reflejarse en los resultados. Para Macri esta correlación binaria fue traicionada por el consultor ecuatoriano, y aún no hay perdón presidencial. Durán Barba tiene previsto regresar a Balcarce 50, aunque todavía no sabe cuando será recibido por Macri.