Circula por redes sociales la imagen de una góndola de supermercado casi vacía, con pocos paquetes de yerba y un cartel que dice "Máximo 2 paquetes por grupo familiar". Los posteos tienen la siguiente frase: "NO, NO ES VENEZUELA, ESTA ES LA ARGENTINA DEL 2012, PARA CUANDO TE PREGUNTEN SI ALGÚN DÍA ESTUVIMOS CERCA DE SER VENEZUELA" (sic). Según pudo confirmar Reverso, la imagen es de 2012 y corresponde a un conflicto de precios que generó desabastecimiento de yerba durante el mes de abril de ese año. Sin embargo, la situación no es comparable con la de Venezuela.