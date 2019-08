"No había ningún signo de causas violentas -señaló Cirille a Reverso-. No había ningún indicio de disparos de bala ni nada por el estilo. Cuando llegué a la casa, otro médico estaba haciéndole masajes cardíacos", relató el médico, que al ser consultado sobre las causas respondió: "Aparentemente había sido algún tipo de infarto. Yo era el médico de guardia del hospital y me sumé a esas tareas".



El certificado de defunción, sin embargo, fue firmado por el médico Renato Lestard, que estaba designado como responsable en El Calafate de la Unidad Médica Presidencial, ya que el jefe titular de ese equipo era el médico Luis Buonomo, que en ese momento se encontraba en Buenos Aires.