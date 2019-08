Sobre Jair Bolsonaro



Había una preocupación que alcanzó a mucha gente sobre quién estaba en el poder, el PT, no me refiero a Lula sino a quienes vinieron después. Había horror, miedo por la corrupción, el desorden social, el crimen y la violencia… Y Bolsonaro surgió como una respuesta. "No soy Lula, no soy el crimen…. Había un malestar popular y Bolsonaro representó una oposición a eso… Era un "no" a todo eso… Pero todavía no sabemos si significa un SI a algo.. Él no lo sabe; nadie lo sabe.