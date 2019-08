Hizo hincapié en que las críticas deben ir dirigidas a la gestión bonaerense y no a María Eugenia Vidal. No quiere que haya un ataque personal contra la gobernadora. "Nos votaron porque somos sinceros y porque pensábamos de otra forma diferente. No respondamos provocaciones. No agredimos a nadie. Sigamos así", les advirtió el ex ministro K.