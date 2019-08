"Ya no hay tiempo para lamentar, ahora hay que tratar de hacer una buena elección en octubre", se quejó ante Infobae un funcionario de Vidal.

De todas maneras, los intendentes resaltaron la decisión de Macri de poner a Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía bonaerense en el lugar de Nicolás Dujovne. Es que el ex ministro de Hacienda nunca se llevó bien con la administración bonaerense y hasta regateó actualizaciones por inflación del fondo del conurbano.