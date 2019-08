De cara a octubre, el ex ministro de Economía va a reestructurar la campaña con los 135 candidatos peronistas y reforzará una idea puntual: evitar cometer errores no forzados. En el búnker de Kicillof consideran que hicieron una campaña más jugada en el primer tramo y que en este camino que une las elecciones primarias con las generales el foco tiene que estar puesto en no cometer errores.