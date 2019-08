– No, ninguna, por varias razones. Primero, yo creo que va a ganar Alberto Fernández y un gobierno de Alberto será mejor de lo que hubiera sido un tercer gobierno de Cristina. No va a mandar Cristina, creo que va a gobernar Alberto, que creo que es un demócrata y no va a repetir los visos autoritarios de Néstor y de Cristina. En aquellos gobiernos se llamaba a periodistas críticos y se los amenazaba, se los golpeaba. Eso no puede volver a ocurrir. Yo quiero creer que Alberto aprenderá de los errores del pasado. Pero, además, Venezuela es una dictadura militar neocomunista. Por suerte, en la Argentina, los militares no tienen ningún prestigio y ninguna influencia en la vida política, como corresponde. Por último, no creo que Alberto pueda llevar adelante, ni que lo quiera, una política chavista. Dadas las circunstancias, ya no está Chávez, Venezuela no nada en petrodólares, Argentina ha probado que el control de precios y cambios no funcionan, la emisión desenfrenada no funciona. No hay espacio para una política chavista. Argentina nunca va ser la Venezuela que es ahora, por fortuna.