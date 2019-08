Consultado sobre qué implicaría ese eventual acuerdo, el Gobernador de Mendoza dijo que "'poder político' es también dar opiniones que tengan influencia sobre los mercados y operadores bursátiles; qué hacer con el acuerdo con el FMI; o si pagar o no pagar la deuda. Son opiniones de alguien que tiene chances. Y no me diga que dar opiniones no tiene poder político. Si da opiniones Alberto Fernández, que es el candidato del principal partido de oposición, que es el que más votos sacó en las PASO… dar opiniones no es un tema menor".