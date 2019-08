Nielsen, especialista en deuda, se mostró en público tan prudente como Fernández. Ambos coinciden en que no hay que opinar sobre economía y que el silencio es el mejor gesto para "ayudar" a llegar con tranquilidad al 10 de diciembre. Sólo expresó su preocupación por el anuncio del congelamiento del precio de la nafta, la forma fue lo que consideró un tema de cuidado y el mensaje que eso transmite. Su explicación: el futuro de la economía argentina y del desarrollo del país está atado a las energías, renovables y alternativas. Por eso su advertencia vespertina: "Muy impresentable la presentación del congelamiento petrolero. Hay que cuidar YPF que tiene entre sus accionistas a unos 130 fondos de inversión que van a ser necesarios para el desarrollo del sector en los próximos años. No se le fija el precio desde el gobierno. Congelamiento y quita en el precio del Petróleo: pensar que Lopetegui me chicaneaba en IDEA Neuquén cuando yo hablaba de nuestra propuesta para VM. Me pregunto capciosamente si la propuesta incluía llevarla a cabo en el sistema capitalista!"