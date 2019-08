El pedido fue hecho ante el Tribunal Oral Federal en el reinicio del juicio en los tribunales de Comodoro Py y en el que estuvieron solo presentes tres de los 13 acusados. La ex presidenta Cristina Kirchner -ganadora en la elección primaria de ayer en la que el Frente de Todos obtuvo el 47 por ciento de los votos-, Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas tienen autorización para no asistir a esta etapa del juicio.