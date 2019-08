Si la ex presidente es autorizada, el viaje se superpondrá con una de las audiencias del juicio oral. Será la del lunes 26 de agosto. El proceso se encuentra en la etapa de cuestiones previas, a la que por mayoría el tribunal autorizó a los acusados a no asistir. Las defensas hicieron sus planteos y las acusaciones comenzaron a rechazarlas. "Hay un interés en que este juicio no comience. Las defensas hicieron 51 planteos preliminares. Es algo desproporcionado e inusual y muchos de estos planteos ya fueron resueltos con anterioridad", dijo el fiscal Luciani ayer. Y el próximo lunes será el turno de las querellas de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).