MM: "Muchos estaban con bronca. A partir de lo que pasó hoy en los mercados las cosas no van a mejorar. Respecto a lo que tengamos que hacernos cargo, lo vamos a hacer. Pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace tres años y medio. No tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso bueno, es algo que debería hacer una crítica el kirchnerismo y resolverlo. Construir esa credibilidad que hoy no tiene".