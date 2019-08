En los últimos días, Casero protagonizó otra polémica con tinte político luego de criticar al cantante Carlos "El Indio" Solari, luego de que este expresara en una entrevista radial su apoyo a la ex presidente. "Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo", fue la frase más saliente del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.