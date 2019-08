La ley 26.744 de ciudadanía argentina, promulgada en 2012, fue la herramienta que permitió a los jóvenes de 16 y 17 años votar por primera vez en la historia. A pesar de que no es obligatorio y no son penalizados si no lo hacen (el mismo criterio que se aplica a los mayores de 70 años), la norma brindó a los electores jóvenes la posibilidad de participar en la elección de sus gobernantes y gozar de todos sus derechos políticos en democracia.