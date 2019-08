En este caso, el panelista -que mantiene una postura crítica del Gobierno- remarcó que "todas las variables económicas nacionales han empeorado y usted no habla prácticamente de economía aunque ustedes (el oficialismo) son un equipo". Y le preguntó: "Quiero que me diga si o no: ¿Vidal es Macri? ¿Y por qué, porque me consta y me lo han dicho, que esconden a Macri en la boleta".