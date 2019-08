"Para mí la política es vocación de servicio, es hacer algo por el otro. Y hay muchas maneras de hacer algo por el otro", arrancó la gobernadora al referirse sobre su posible futuro laboral. "Yo vivo de mi trabajo. Todavía no lo he pensado, pero antes de dedicarme a lo público trabajé en una ONG y no me disgustaría volver al mundo de lo social".