Sin embargo, no sólo la encuesta que lo da ganador a Costa alentó el ánimo de la Casa Rosada. También la aplicación de un reciente fallo de la Cámara Electoral Nacional que resolvió que no podrán ir juntas la boletas de los precandidatos de las PASO con los candidatos de las elecciones provinciales. Es que esa medida complicaría la estrategia del kirchnerismo que pretendía que Cristina Kirchner, la cara más visible e histórica de Santa Cruz, comparta boleta con los candidatos locales del Frente de Todos. Ahora no se podrá dar esto y el "voto arrastre" no sería tan fácil de lograr.