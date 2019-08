"Sin duda volver a ser una ciudad de oportunidades En términos de cotidianeidad, le falta mejorar el transporte, el subte, hay que hacer urgente una línea más de subte. Por primera vez en muchísimos años están paradas absolutamente las obras de subte. Estoy a favor de algunas obras que se hicieron, estoy de acuerdo con el Paso del Bajo, me gusta el Metrobus. Pero no tengo ninguna duda que la que la solución es con más subte. Este mismo gobierno, cuando empezó con Macri en 2007, decía que iba a hacer 10 km de subte por año, y terminó haciendo 10 km en 12 años. No tengo ninguna duda de que es el mejor medio de transporte porque desagota, descomprime lo que va por arriba, y tiene menos contaminación. Sobretodo considerando que la Ciudad tiene una muy buena calificación para tomar deuda y hacer ese tipo de obras".