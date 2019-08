"Primero, crear un banco de tierras. La tierra disponible se debe utilizar para construir viviendas sociales o espacios verdes. Buenos Aires tiene una de las menores relaciones de habitantes por espacios verdes en el mundo. Larreta ha vendido, en poco más de un año, más de 100 hectáreas. Si se toma todo su gobierno, son 300, lo que ha servido para la especulación inmobiliaria y no para solucionar el tema de la vivienda popular. Segundo, establecer un impuesto a las viviendas ociosas que se utilizan como reserva de valor y no se ponen en el mercado para alquilar. Así lograríamos aumentar la oferta y hacer caer los alquileres. Tercero, el Banco Ciudad funciona como un banco privado más y debería darle créditos blandos a los trabajadores para acceder a una vivienda. Y cuarto, si el salario no aumenta, no hay forma de solucionar el tema de la propiedad".