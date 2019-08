"Tengo una empleada peruana y en sus comienzos no tenía el certificado de permanencia. Entonces la posibilidad de que la atendieran eran bajas. Y a mi me daba mucha pena que eso ocurriera. Una cosa es la persona que vive acá, y otra cosa es la persona que no vive acá, la que viene explícitamente a atenderse a un hospital. Pero hay que tener un principio básico. El enfermo que va a un hospital debe ser atendido. Después si le cobra o no le cobra es la segunda parte de la historia. Pero no se puede dejar de atender a una persona. Sería un acto inmoral en sí mismo".