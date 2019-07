"Macri es un hombre que escucha, ningún presidente me llamó a mí para consultarme. Me preguntó qué fue lo que hizo mal. Yo le dije que lo primero fue, el día de la asunción al mando, haber desparramado optimismo. Tendría que haber dicho: 'El país está quebrado y fundido y esto va a tardar mucho tiempo'. Podría haber hecho un epígrafe de la famosa frase de Churchill: 'Solo les puedo prometer sudor y lágrimas -saco la parte de sangre- y final está la victoria'. Se equivocó, porque ahora ya no lo puede decir. Y segundo, la parte económica no la vio. Tendría que haber puesto un ministro de Economía, creo que tiene que haber un super ministro de Economía para solucionar el principal problema del país, que es la inflación".