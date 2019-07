Hay otro elemento saliente y de apariencia contradictoria. En los tableros de campaña se trabaja –realmente mucho- en el diseño de publicidades y la tarea de los candidatos, pero el producto es una campaña que hasta ahora no registra señales de entusiasmo. Quizás eso no sea motivo de preocupación, aunque no pasaría inadvertido el componente más primario de esta disputa: la base misma de una polarización en la que no sobresalen propuestas sino más bien predomina el volumen de rechazo y recelos que provocan los principales candidatos.