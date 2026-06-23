Abelardo de la Espriella afirmó que está definiendo los miembros de su gabinete ministerial: “Se evaluaron perfiles estratégicos”

Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto de 2026 - crédito EFE/Reuters

Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda, candidato del oficialismo. El abogado obtuvo 12.959.515 votos, equivalentes al 49,66%, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el 99,99% de las mesas informadas.

El ahora presidente electo llega a la Casa de Nariño con una campaña enfocada en la seguridad, la autoridad y la oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro. Su avance electoral ocurrió en menos de un año, después de crear el movimiento Defensores de la Patria y consolidarse como figura de la derecha en las elecciones de 2026.

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Para ejecutar su plan de gobierno, el togado se reunió junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y su equipo de trabajo, en particular, discutieron los nombres de las personas que acompañarán al nuevo jefe de Estado en el próximo cuatrienio.

“El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con su equipo más cercano para avanzar en la conformación del gabinete que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto”, señala un comunicado compartido a la opinión pública.

El presidente electo afirmó que en próximos días los colombianos sabrán quiénes lo acompañarán en el Ejecutivo - crédito prensa Abelardo de la Espriella

“El tigre” ya está considerando varios nombres basándose en ciertos criterios como su hoja de vida, y su alineación con el plan de gobierno que tiene en mente para ejecutar sus politicas.

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“Durante la jornada se evaluaron perfiles para las distintas carteras ministeriales y se definieron lineamientos estratégicos para la puesta en marcha del nuevo gobierno. Asimismo, se estableció la hoja de ruta del proceso de empalme con la administración saliente, con el propósito de garantizar una transición ordenada, responsable y orientada a responder desde el primer día a las necesidades de los colombianos” puntualiza el escrito.

Conforme a lo expuesto, “el presidente electo continuará desarrollando reuniones de trabajo y en los próximos días dará a conocer los integrantes de su equipo de gobierno”, que nombrará cuando se posicione como jefe de Gobierno el 7 de agosto de 2026.

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Los nombres que suenan para acompañar el proyecto presidencial de Abelardo de la Espriella<b> </b>

Los primeros nombres que suenan para su gobierno y las sorpresas en ministerios clave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

Mauricio Gómez Amín es el único integrante que tiene asegurado un puesto en el nuevo gabinete. Así lo manifestó el propio De la Espriella al describirlo como “Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional... Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, informó El Tiempo. Aunque no se ha definido la cartera que ocupará, se especula que su perfil encajaría en el Ministerio del Interior.

Otro nombre que toma fuerza en el entorno del futuro gabinete es el del actual vicepresidente, José Manuel Restrepo. Aunque su papel dentro del gobierno todavía no está definido, Restrepo señaló que su función irá más allá de la tradicional vicepresidencia, apostando por conectar ministerios clave como Energía, Relaciones Exteriores y las carteras económicas, con oportunidades internacionales de cooperación e inversión.

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Mauricio Gómez Amín aparece como uno de los candidatos más cercanos a ocupar un puesto estratégico dentro del grupo de colaboradores presidenciales. - crédito @delaespriella_style/Instagram- crédito @delaespriella_style/Instagram

“Voy a conectar el Ministerio de Energía con las oportunidades de inversión, de recursos, de cooperación en temas de energía eólica y solar, conectar también la Cancillería con las oportunidades en una nueva relación con Estados Unidos y la recuperación de Venezuela a través de la relación con Estados Unidos”, dijo el vicepresidente electo al medio citado.

Otros perfiles cercanos a De la Espriella, como los penalistas Germán Calderón España e Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y el abogado Carlos Alonso Lucio, también fueron mencionados, aunque su participación en el gabinete aún no se confirma.

Antes de asumir oficialmente la Presidencia, el líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo una conversación pública con Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, a quien le manifestó su agradecimiento y sugirió la posibilidad de integrarlo al gabinete. Beltrán, pastor cristiano y exalcalde, fue destituido por doble militancia en 2023, pero su nombre figura entre quienes podrían liderar carteras relacionadas con la seguridad, un sector central en su trayectoria política.

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