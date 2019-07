Concluido el acto, la ministra Patricia Bullrich sostuvo: "El tema del narcotráfico lo puso en agenda nuestro Gobierno, antes no se ocupaban del tema y decían que Argentina era un país de tránsito, no se ocupaban, no era un tema (a pesar) de que la seguridad era uno de los temas que más preocupaba a la población y el narcotráfico entre ellos".