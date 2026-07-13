Juan Felipe Harman defendió convenio entre la ANT y la SAE tras denuncias del empalme: “Quieren devolver la tierra a la mafia”

El director de la Agencia Nacional de Tierras defendió el convenio entre la ANT y la SAE, destacando que su mayor orgullo es quitarle tierras a la mafia para entregárselas a los campesinos. El video denuncia la violencia paramilitar contra los beneficiarios y responde a las acusaciones que buscan revertir la reforma agraria. - crédito @harmanfelipe/Instagram

Juan Felipe Harman defendió el convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego de que el comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentara denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato relacionado con la adjudicación de predios para la reforma agraria.

El director de la ANT respondió a través de un video publicado en sus redes sociales desde la finca La Primavera, un predio entregado a beneficiarios de la reforma agraria y que, según explicó, hace más de dos semanas fue escenario de un ataque armado contra campesinos.

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En su intervención, Harman rechazó los señalamientos del denominado “Equipo Dorado Anticorrupción” del proceso de empalme y aseguró que el convenio con la SAE fue revisado desde el punto de vista jurídico y fiscal, además de contar con las garantías constitucionales y legales para su ejecución.

“Me siento orgulloso de quitarle tierra a la mafia”

El funcionario aseguró que una de las acciones de las que más se siente satisfecho durante su gestión fue la recuperación de bienes para entregarlos a familias campesinas.

“Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso al frente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país”, afirmó.

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Harman sostuvo que el convenio entre la ANT y la SAE permitió avanzar en la entrega de tierras a población rural y rechazó que ahora se pretenda poner en duda su legalidad.

“El convenio con la SAE no solamente ha sido un convenio auditado jurídicamente, fiscalmente, sino que además reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres de Colombia”, manifestó.

Juan Felipe Harman aseguró que los recursos entregados a la SAE operaban como un fondo de garantía para proteger a los beneficiarios ante eventuales decisiones judiciales. - crédito Agencia Nacional de Tierras

Harman afirmó que buscan “devolver la tierra a la mafia”

Durante su declaración, el exdirector fue más allá de una defensa técnica del convenio y lanzó un cuestionamiento directo al nuevo gobierno. “Hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”, expresó.

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Según explicó, los recursos transferidos por la ANT a la SAE funcionaban como un fondo de garantía frente a eventuales decisiones judiciales relacionadas con los predios administrados por esa entidad.

En ese sentido, aseguró que si algún inmueble llegara a ser objeto de un fallo adverso, el mecanismo permitiría devolver el equivalente económico del predio y no retirar la tierra a las familias campesinas que ya la ocupan, protegiendo así la seguridad jurídica de los beneficiarios de la reforma agraria.

“El pago que nosotros le hicimos a la Sociedad de Activos Especiales no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías (...) para que en un escenario de un revés jurídico se devuelva la plata equivalente a la tierra y no la tierra”, sostuvo.

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Pidió al nuevo gobierno fijar una posición

Harman también cuestionó la postura del gobierno entrante frente a las denuncias presentadas durante el proceso de empalme.

“Yo sí quiero decirle al nuevo gobierno que fije una posición. ¿Realmente le quieren devolver la tierra a la mafia? ¿Realmente quieren deshacer el sinnúmero de compromisos en el que nosotros recuperamos los activos de los traquetos de este país?”, preguntó.

Para el exdirector de la ANT, los cuestionamientos al convenio constituyen una ofensa contra los beneficiarios de la reforma agraria, al considerar que desconocen el proceso adelantado para utilizar bienes administrados por el Estado en favor de comunidades campesinas.

Además, aseguró que continuará defendiendo la legalidad del convenio “en la instancia que sea necesaria” y reiteró que seguirá respaldando las políticas de acceso a la tierra.

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Según la ANT, el mecanismo buscaba garantizar que las familias campesinas conservaran los predios adjudicados incluso frente a posibles controversias jurídicas. - crédito EFE/Christian Escobar Mora/Archivo

Las denuncias del comité de empalme

Las declaraciones de Harman se produjeron luego de que el comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella informara sobre los primeros resultados de una auditoría forense realizada a la Agencia Nacional de Tierras.

El abogado Germán Calderón España, integrante del denominado Equipo Dorado Anticorrupción y futuro director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó la radicación de una denuncia penal relacionada con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la ANT.

En el documento presentado ante las autoridades se solicita investigar a Juan Felipe Harman y a otros funcionarios que eventualmente hayan participado en las actuaciones objeto de la denuncia, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

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Según el equipo de empalme, la auditoría identificó desembolsos por cerca de un billón de pesos realizados por la ANT a favor de la SAE en desarrollo del Contrato Marco No. 5100 y otros contratos interadministrativos suscritos durante 2024.

La auditoría forense advirtió presuntos riesgos en la titulación de los predios y motivó acciones ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. - crédito @GermanCalderonE/X

Los cuestionamientos al convenio ANT-SAE

De acuerdo con los hallazgos expuestos por el comité de empalme, el principal reparo radica en que se habrían desembolsado importantes recursos sin que existiera una ejecución material equivalente, debido a que varios predios aún no contarían con títulos plenamente saneados ni habrían sido entregados formalmente a los beneficiarios.

La auditoría también advirtió un riesgo jurídico para las familias campesinas, al considerar que podrían recibir predios cuya situación legal no estaría completamente resuelta.

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Como resultado de esos hallazgos, el equipo de empalme anunció la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que deberán determinar si existieron o no irregularidades en la ejecución del convenio.