Colombia

Juan Felipe Harman defendió convenio entre la ANT y la SAE tras denuncias del empalme: “Quieren devolver la tierra a la mafia”

El funcionario sostuvo que el acuerdo fue revisado jurídica y fiscalmente, afirmó que permitió entregar predios a campesinos y aseguró que continuará defendiéndolo porque, según dijo, protege la reforma agraria y la seguridad jurídica de sus beneficiarios

Guardar
Google icon

El director de la Agencia Nacional de Tierras defendió el convenio entre la ANT y la SAE, destacando que su mayor orgullo es quitarle tierras a la mafia para entregárselas a los campesinos. El video denuncia la violencia paramilitar contra los beneficiarios y responde a las acusaciones que buscan revertir la reforma agraria. - crédito @harmanfelipe/Instagram

Juan Felipe Harman defendió el convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego de que el comité de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentara denuncias por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato relacionado con la adjudicación de predios para la reforma agraria.

El director de la ANT respondió a través de un video publicado en sus redes sociales desde la finca La Primavera, un predio entregado a beneficiarios de la reforma agraria y que, según explicó, hace más de dos semanas fue escenario de un ataque armado contra campesinos.

PUBLICIDAD

En su intervención, Harman rechazó los señalamientos del denominado “Equipo Dorado Anticorrupción” del proceso de empalme y aseguró que el convenio con la SAE fue revisado desde el punto de vista jurídico y fiscal, además de contar con las garantías constitucionales y legales para su ejecución.

“Me siento orgulloso de quitarle tierra a la mafia”

El funcionario aseguró que una de las acciones de las que más se siente satisfecho durante su gestión fue la recuperación de bienes para entregarlos a familias campesinas.

“Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso al frente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país”, afirmó.

PUBLICIDAD

Harman sostuvo que el convenio entre la ANT y la SAE permitió avanzar en la entrega de tierras a población rural y rechazó que ahora se pretenda poner en duda su legalidad.

“El convenio con la SAE no solamente ha sido un convenio auditado jurídicamente, fiscalmente, sino que además reviste las condiciones y las garantías constitucionales y legales para manifestar su eficacia y la operatividad que ha dado por fin tierra a los más pobres de Colombia”, manifestó.

Felipe Harman, director de la ANT, informó que las tierras iban dirigidas a las víctimas del conflicto armado y a campesinos - crédito Agencia Nacional de Tierras
Juan Felipe Harman aseguró que los recursos entregados a la SAE operaban como un fondo de garantía para proteger a los beneficiarios ante eventuales decisiones judiciales. - crédito Agencia Nacional de Tierras

Harman afirmó que buscan “devolver la tierra a la mafia”

Durante su declaración, el exdirector fue más allá de una defensa técnica del convenio y lanzó un cuestionamiento directo al nuevo gobierno. “Hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”, expresó.

Según explicó, los recursos transferidos por la ANT a la SAE funcionaban como un fondo de garantía frente a eventuales decisiones judiciales relacionadas con los predios administrados por esa entidad.

En ese sentido, aseguró que si algún inmueble llegara a ser objeto de un fallo adverso, el mecanismo permitiría devolver el equivalente económico del predio y no retirar la tierra a las familias campesinas que ya la ocupan, protegiendo así la seguridad jurídica de los beneficiarios de la reforma agraria.

“El pago que nosotros le hicimos a la Sociedad de Activos Especiales no ha funcionado de una manera mejor que como un fondo de garantías (...) para que en un escenario de un revés jurídico se devuelva la plata equivalente a la tierra y no la tierra”, sostuvo.

Pidió al nuevo gobierno fijar una posición

Harman también cuestionó la postura del gobierno entrante frente a las denuncias presentadas durante el proceso de empalme.

“Yo sí quiero decirle al nuevo gobierno que fije una posición. ¿Realmente le quieren devolver la tierra a la mafia? ¿Realmente quieren deshacer el sinnúmero de compromisos en el que nosotros recuperamos los activos de los traquetos de este país?”, preguntó.

Para el exdirector de la ANT, los cuestionamientos al convenio constituyen una ofensa contra los beneficiarios de la reforma agraria, al considerar que desconocen el proceso adelantado para utilizar bienes administrados por el Estado en favor de comunidades campesinas.

Además, aseguró que continuará defendiendo la legalidad del convenio “en la instancia que sea necesaria” y reiteró que seguirá respaldando las políticas de acceso a la tierra.

Según la ANT, el mecanismo buscaba garantizar que las familias campesinas conservaran los predios adjudicados incluso frente a posibles controversias jurídicas. - crédito EFE/Christian Escobar Mora/Archivo
Según la ANT, el mecanismo buscaba garantizar que las familias campesinas conservaran los predios adjudicados incluso frente a posibles controversias jurídicas. - crédito EFE/Christian Escobar Mora/Archivo

Las denuncias del comité de empalme

Las declaraciones de Harman se produjeron luego de que el comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella informara sobre los primeros resultados de una auditoría forense realizada a la Agencia Nacional de Tierras.

El abogado Germán Calderón España, integrante del denominado Equipo Dorado Anticorrupción y futuro director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó la radicación de una denuncia penal relacionada con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la ANT.

En el documento presentado ante las autoridades se solicita investigar a Juan Felipe Harman y a otros funcionarios que eventualmente hayan participado en las actuaciones objeto de la denuncia, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

Según el equipo de empalme, la auditoría identificó desembolsos por cerca de un billón de pesos realizados por la ANT a favor de la SAE en desarrollo del Contrato Marco No. 5100 y otros contratos interadministrativos suscritos durante 2024.

La auditoría forense advirtió presuntos riesgos en la titulación de los predios y motivó acciones ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. - crédito @GermanCalderonE/X
La auditoría forense advirtió presuntos riesgos en la titulación de los predios y motivó acciones ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. - crédito @GermanCalderonE/X

Los cuestionamientos al convenio ANT-SAE

De acuerdo con los hallazgos expuestos por el comité de empalme, el principal reparo radica en que se habrían desembolsado importantes recursos sin que existiera una ejecución material equivalente, debido a que varios predios aún no contarían con títulos plenamente saneados ni habrían sido entregados formalmente a los beneficiarios.

La auditoría también advirtió un riesgo jurídico para las familias campesinas, al considerar que podrían recibir predios cuya situación legal no estaría completamente resuelta.

Como resultado de esos hallazgos, el equipo de empalme anunció la presentación de denuncias penales, fiscales y disciplinarias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que deberán determinar si existieron o no irregularidades en la ejecución del convenio.

Temas Relacionados

Juan Felipe HarmanAgencia Nacional de TierrasReforma agrariaAbelardo de la EspriellaANT y SAEColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu vehículo

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Evita sanciones en Bogotá: consulta si puedes circular con tu vehículo

Estos son los cambios laborales que elevarán los costos de las empresas desde el 15 de julio

Gremios empresariales advierten que las modificaciones podrían incrementar entre un 6% y un 12% los costos, dependiendo del sector, por la reducción de la jornada, los nuevos recargos y un festivo adicional

Estos son los cambios laborales que elevarán los costos de las empresas desde el 15 de julio

Uscátegui cuestionó a Petro tras la salida temporal del ministro de Defensa: “No gobierna con ministros, gobierna con subordinados”

El representante afirmó que en el actual Gobierno quienes manifiestan desacuerdos con el presidente son apartados de sus cargos y sugirió que el retiro temporal de Pedro Sánchez podría estar relacionado con el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo

Uscátegui cuestionó a Petro tras la salida temporal del ministro de Defensa: “No gobierna con ministros, gobierna con subordinados”

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 12 de julio

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 12 de julio

Petro ordena que ningún cuartel militar sea sede de la posesión presidencial y defiende ceremonia ante el Congreso

El mandatario aseguró que, mientras continúe como comandante supremo de las Fuerzas Militares, las instalaciones castrenses permanecerán bajo su autoridad y anunció otras decisiones relacionadas con símbolos históricos de la Presidencia

Petro ordena que ningún cuartel militar sea sede de la posesión presidencial y defiende ceremonia ante el Congreso
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Jorge Cao convirtió el susto de la noticia falsa de su muerte en una reflexión sobre el arte y su legado: “Tomé conciencia”

Juan Pablo Llano relató uno de los momentos más dolorosos de su infancia y pidió proteger a los niños: “Fui raptado”

Yina Calderón mostró el lujoso regalo que Epa Colombia le envió por su cumpleaños desde la cárcel

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Deportes

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

En video: así fue la protesta de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín contra la dirigencia

Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso de pretemporada: así fue el partido

En video: así fue el punto con el que la Selección Colombia sub-17 derrotó a República Checa en el Mundial 2026

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero