Quién es El Yuko: el exaliado de Los Chapitos cuyo rancho en Mocorito fue cercado por la Marina

Una ilustración editorial realista representa al Capitán Loa en primer plano, con el logo de CDS y una franja con los colores de la bandera de México al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aeronaves de la Secretaría de Marina sobrevolaron a baja altura la comunidad serrana de El Zapote de los Cázares, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, el sábado 11 de julio, en un operativo aéreo y terrestre que bloqueó los accesos al poblado desde las 08:00 horas y apuntó, según versiones extraoficiales, al rancho de Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko”, comandante de las Fuerzas Especiales Yuko y exaliado de Los Chapitos reconvertido en operador del Cártel de Guasave.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron lo que podría ser un avión Texan T6C y un helicóptero Black Hawk de la Armada de México sobrevolando techos y calles de una comunidad de menos de 100 habitantes, ubicada a 40 kilómetros al sur de Badiraguato —tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán— y a 70 al norte de Culiacán.

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Medios locales y usuarios de redes sociales publicaron imágenes de camionetas aparentemente artilladas cerca de las casas.El Sol de Sinaloa reportó además una balacera y una persecución que derivó en vehículos dañados por artefactos ponchallantas durante la tarde del mismo sábado.

Avión y helicóptero de fuerzas federales sobrevolando la zona del operativo. Crédito: Redes Sociales

“Sí nos intimida tanto sobrevuelo encima de los techos de nosotras, de nuestras casas. Los que siempre sufren y se asustan son los niños”, dijo una habitante al medio local Noroeste.

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Las autoridades federales no emitieron comunicado oficial sobre los resultados del operativo hasta la publicación de esta información.

¿Quién es Fredy Angulo Soto, El Yuko?

Detrás del alias “El Yuko” —cuya clave operativa es el “09”— se ubica Fredy Angulo Soto, identificado como hijo de Fidel Angulo Cázares, alias “El Fidelon”, un lugarteniente que prestó servicio al Cártel de Sinaloa durante los años en que Joaquín Guzmán Loera encabezaba la organización.

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De acuerdo con una investigación de la periodista Vivienne Hearst para el medio especializado Borderland Beat, El Fidelon tuvo al menos cuatro hijos que se involucraron en las actividades del cártel: Fredy, “El Yuko”; José Luis, “El Mi Niño”; Fidel, “Fidelito”; y Rosario, “El Bitache”.

Fredy Angulo Soto, El Yuko. (X/@Crux1469)

El hermano de “El Yuko”, Rosario Angulo Soto fue asesinado en 2006; mientras que José Luis Angulo Soto, alias “El Mi Niño”, está detenido en Estados Unidos y enfrenta acusaciones en el Distrito Sur de Illinois por narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, y conspiración de lavado de dinero.

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“El Yuko” encabeza su propio grupo armado llamado Fuerzas Especiales Yuko, que está activo en el norte de Sinaloa. Su primo es Ceferino Espinoza Angulo, alias “El Koy”, “El Koyote” o “El 14″, un operador de alto rango del Cártel de Sinaloa, acusado ante una corte federal del Distrito Norte de Illinois por delitos relacionados con el trasiego de drogas, posesión de armas y obtención de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.

Tanto Fredy como El Koyote eran considerados afines a Los Chapitos antes del inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa desatada tras el secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López contra Ismael “El Mayo” Zambada.

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Desde entonces, ambos decantaron su lealtad hacia Los Mayos y el Cártel de Guasave —también identificado como remanente del Cártel de los Beltrán Leyva—, organización encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y que supuestamente, en su momento en la guerra, también se alió con los Zambada.

El cambio de bando le costó a Fredy y a El Koyote aparecer en mantas colocadas en Culiacán, presuntamente firmadas por Los Chapitos: “Las lacras traidoras no caben en ningún lado”, se leía.

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En 2025 cuentas especializadas en temas de crimen organizado circularon imágenes de un lujoso rancho en El Zapote de los Cázares cuya propiedad se atribuía a Angulo Soto. Ese predio habría sido el objetivo del operativo del sábado 11 de julio.

Presunto rancho de El Yuko en El Zapote de los Cázares. (Captura de pantalla/X: @crux1469)

Lo que los corridos dicen de El Yuko

Antes de que su nombre apareciera en narcomantas y noticias de operativos en ranchos, Grupo Arriesgado ya cantaba sobre él.

En 2022, el conjunto grabó “El Yuko” para RL Music, una canción que lo describía como hombre de campo, discreto y leal a un sujeto identificado como “Flaco”. La letra lo sitúa creciendo en El Chapote (El Zapote), localidad serrana de Sinaloa que lo ancla geográficamente a la misma sierra donde opera: “Por el Chapote, siempre lo vieron pasear de morrillo”.

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El corrido retrata su estilo ante la presencia militar en su territorio: “Y si los guachos se meten al rancho, en caliente se mira que se fugó”. Una línea que adquiere otro peso a la luz del operativo del sábado en El Zapote de los Cázares, donde las autoridades no confirmaron detenciones.

La canción lo describe como alguien que opera con discreción pese a contar con recursos y hombres: “Es sencillón, pero lo miran con un equipón”.

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Agrega que los mandos del cártel lo perciben de la misma manera: “Los grandes jefes lo miran sencillo, y aunque trae power no anda haciendo ruido”.

La letra también menciona a sus hermanos como parte de su estructura: “Con sus hermanos siempre está al millón”, un dato que coincide con los reportes sobre el clan Angulo Soto como unidad operativa dentro de la organización criminal.

Cabe apuntar que se trata de una de las pocas canciones de las que hay registro en donde se le mencione y retrate. Cabe apuntar que, hasta el momento, este personaje no está en la mira de Estados Unidos, pues no se ha agregado su nombre a algún expediente público ni en listas de los más buscados.