"Tenemos otras urgencias", respondió Fernández un día antes de la cita de hoy y reiteró que una reforma laboral implicaría quitar derechos y no ayudaría a "encender la economía". Hoy esa 'llave' que promete levantar es casi su lema. También promete que no hará ajuste y que no aceptará todas las condiciones del Fondo Monetario Internacional.