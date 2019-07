Y agregó: " Entonces, si uno va y emite deuda con legislación de Nueva York, o lleva el estatuto de YPF y lo homologa ante la Security Exchange Commission, la SEC de New York, que es lo que regula el mercado de Wall Street, eso tiene fuerza de ley. Demuestra lo difícil que es ser ministro. No solo tenés saber de Economía. También tenés que elegir bien a tu gente. No solo es dirigir la orquesta de colaboradores, que es la parte medular de un ministro de Economía, sino que tiene que saber de leyes de mercado", explicó el economista.