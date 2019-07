Pérez negó la concreción del convenio y que no se había acordado "ningún tipo de transacción financiera hacia el Estado de Argentina"."No hay ninguna situación que comprometa al Estado de Guatemala a una sanción económica por no continuar con el proceso de adquisición", insistió y aclaró que la negociación "está en un compás de espera para recibir las recomendaciones de Contraloría y de alguna manera mejorar su proceso para brindar la seguridad de la defensa aérea que el país se merece".