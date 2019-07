Con Todisco y Municoy como arrepentidos, el resto siguió preso hasta que Gellert decidió hablar a mediados de enero, cuando también el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo hizo un acuerdo con la fiscalía que demoró varias semanas en ser homologado por Bonadio: "Muñoz me pregunta si mi mujer, Perla Puente Resendez, podía ayudarlo en el tema y le respondí que lo iba a consultar con ella. Muñoz me dice que me quedara tranquilo que era solo firmar papeles y nada más. A la semana o diez días aproximadamente me vuelve a llamar y tras haberlo consultado con ella le respondo que mi esposa le iba a dar una mano", contó Gellert.