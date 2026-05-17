Acueducto de Bogotá anunció cortes programados de agua entre el 19 y el 22 de mayo por más de 20 horas: estos son los barrios afectados

Las suspensiones de agua afectan localidades clave como Kennedy, Suba, Usaquén, Fontibón y Engativá en Bogotá - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de cortes programados de agua en diferentes sectores de la ciudad entre el 19 y el 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con la empresa, las suspensiones temporales obedecen a labores de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, empates en redes e instalación de dispositivos que buscan asegurar la continuidad y calidad del suministro de agua para todos los usuarios de la capital.

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Zonas y horarios de los cortes de agua

Las intervenciones cubrirán varias localidades y barrios de Bogotá. A continuación, se detallan los sectores afectados, las fechas y los horarios de los cortes, así como el tipo de trabajo que se realizará en cada caso. Los usuarios deben prever la suspensión del servicio y tomar las medidas recomendadas para evitar inconvenientes.

Martes 19 de mayo de 2026

Kennedy

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Barrios: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy sur De la calle 38c sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78j a la avenida Carrera 80 De la calle 42 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78j a la transversal 78h Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Fontibón, Engativá

Barrio: Aeropuerto el Dorado De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 100 a la carrera 114 Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas



San Cristóbal, Usme

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Barrios: Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes iv, Arrayanes vi, La Belleza, Villabel, El Pinar De la calle 64 sur a la calle 49 sur, entre la carrera 14h este a la carrera 1 Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Los cortes en el suministro obedecen a labores de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar el servicio de acueducto - crédito Colprensa

Suba

Barrios: Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I y II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar, Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam, Suba Alaska. De la calle 117 a la calle 157, entre la carrera 88 a la carrera 161 Hora: 8:00 p. m., duración: 4 horas De la calle 117 a la calle 157, entre la carrera 88 a la carrera 161 Hora: 8:00 p. m., duración: 4 horas



Miércoles 20 de mayo de 2026

Antonio Nariño

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Barrio: Policarpa

De la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14

Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas

Bosa

Barrios: San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I De la carrera 87c a la carrera 89b, entre la calle 55 sur a la calle 57 sur De la carrera 87k Bis a la carrera 89b, entre la calle 57a a la calle 59c sur De la calle 59c sur a la calle 73a sur, entre la carrera 88c a la carrera 89b De la calle 61a sur a la calle 74b Bis sur, entre la carrera 89b a la carrera 92 Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Suba

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Barrios: Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado De la carrera 45 a la carrera 56a, entre la calle 129 a la calle 145 Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas



Los trabajos incluyen empates en redes, instalación de válvulas, hidrantes y verificación de macromedidores en distintas zonas de la ciudad - crédito Colprensa

Tunjuelito

Barrios: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú De la carrera 33 a la avenida Calle 45a sur, entre la avenida Carrera 53 a la transversal 60 Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Usaquén

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Barrio: Santa Bárbara Oriental De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127 Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas



Suba, Usaquén

Barrios: Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria De la calle 170 a la calle 187, entre la carrera 45 a la carrera 80Hora: 10:00 a. m., duración: 4 horasTrabajo: verificación macromedidorBarrios: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 174b a la calle 194 Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Barrios: Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I De la calle 144 a la calle 174b, entre la carrera 45 a la carrera 58 Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Jueves 21 de mayo de 2026

Soacha

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Barrio: Julio Rincón De la carrera 17e a la carrera 17b E, entre la calle 48 a la calle 48c Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas



Las afectaciones duran entre 4 y 24 horas, según la zona y el tipo de intervención programada en la red de acueducto - crédito Alcaldía de Bogotá

Kennedy

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72 Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas



Fontibón, Engativá

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Barrio: Puerta de Teja De la calle 24 a la calle 26, entre la carrera 96 a la carrera 103 Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas



Usaquén

Barrios: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 152 a la calle 165 Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas



San Cristóbal, Santa Fe

Barrios: Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez De la avenida Calle 11 sur a la calle 1f, entre la carrera 3 a la transversal 11 este Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas



Suba

Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I

De la carrera 99 a la carrera 118, entre la calle 153 a la calle 168

Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Suba, Usaquén

Barrios: Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga De la calle 129a a la calle 159a Bis, entre la carrera 58a a la carrera 76 Hora: 10:00 a. m., duración: 4 horas



Los hospitales, clínicas y centros de alta afluencia de público pueden solicitar carrotanques a través de Acualínea 116 durante las suspensiones - crédito Colprensa

Viernes 22 de mayo de 2026

Suba

Barrios: Ciudad Jardín Norte, Iberia

De la calle 129 a la calle 134, entre la carrera 58 a la carrera 72

Hora: 1:00 p. m., duración: 4 horas

Recomendaciones para los usuarios

Finalmente, la Eaab emitió una serie de recomendaciones para tener presente durante el periodo de cortes de agua en la capital, las cuales son:

Llenar el tanque de reserva antes del corte de agua.

Consumir el agua almacenada en recipientes antes de las 24 horas.

Usar el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques en la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.