Colombia

Acueducto de Bogotá anunció cortes programados de agua entre el 19 y el 22 de mayo por más de 20 horas: estos son los barrios afectados

Las labores previstas buscan asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de acueducto y optimizar la prestación del servicio a la población

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Cortesía: Infobae
Las suspensiones de agua afectan localidades clave como Kennedy, Suba, Usaquén, Fontibón y Engativá en Bogotá - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una serie de cortes programados de agua en diferentes sectores de la ciudad entre el 19 y el 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con la empresa, las suspensiones temporales obedecen a labores de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, empates en redes e instalación de dispositivos que buscan asegurar la continuidad y calidad del suministro de agua para todos los usuarios de la capital.

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Zonas y horarios de los cortes de agua

Las intervenciones cubrirán varias localidades y barrios de Bogotá. A continuación, se detallan los sectores afectados, las fechas y los horarios de los cortes, así como el tipo de trabajo que se realizará en cada caso. Los usuarios deben prever la suspensión del servicio y tomar las medidas recomendadas para evitar inconvenientes.

Martes 19 de mayo de 2026

Kennedy

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  • Barrios: Bosques de Kennedy, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy sur
    • De la calle 38c sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78j a la avenida Carrera 80
    • De la calle 42 sur a la avenida Calle 43 sur, entre la transversal 78j a la transversal 78h
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Fontibón, Engativá

  • Barrio: Aeropuerto el Dorado
    • De la calle 26 a la calle 63, entre la carrera 100 a la carrera 114
    • Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas

San Cristóbal, Usme

  • Barrios: Los Libertadores, Nueva Delhi, Arrayanes iv, Arrayanes vi, La Belleza, Villabel, El Pinar
    • De la calle 64 sur a la calle 49 sur, entre la carrera 14h este a la carrera 1
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas
Cortes de agua en Bogotá
Los cortes en el suministro obedecen a labores de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar el servicio de acueducto - crédito Colprensa

Suba

  • Barrios: Campanella, El Pinar de Suba, La Pradera de Suba, Turínquia II, Las Mercedes, Almendros del Norte, Compartir, Rincón de Santa Inés, Las Flores, Parques del Campo, Prados de Suba, La Campiña, Antonio Granados, Puerta del Sol, Tibabuyes, La Gaitana, Los Nogales, Miramar, La Esperanza de Suba, Lagos de Suba, Aures I y II, Nueva Tibabuyes, Rincón, El Laguito, Corinto, Altar, Villa María, Miramar, Berlín, San Pedro, Villa Cindy, Lisboa, Ciudadela Cafam, Suba Alaska.
    • De la calle 117 a la calle 157, entre la carrera 88 a la carrera 161
    • Hora: 8:00 p. m., duración: 4 horas
    • De la calle 117 a la calle 157, entre la carrera 88 a la carrera 161
    • Hora: 8:00 p. m., duración: 4 horas

Miércoles 20 de mayo de 2026

Antonio Nariño

  • Barrio: Policarpa
  • De la calle 1 a la calle 5 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14
  • Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas

Bosa

  • Barrios: San Martín, San Antonio, La Libertad, La Cabaña, Holanda, Escocia, El Remanso I
    • De la carrera 87c a la carrera 89b, entre la calle 55 sur a la calle 57 sur
    • De la carrera 87k Bis a la carrera 89b, entre la calle 57a a la calle 59c sur
    • De la calle 59c sur a la calle 73a sur, entre la carrera 88c a la carrera 89b
    • De la calle 61a sur a la calle 74b Bis sur, entre la carrera 89b a la carrera 92
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Suba

  • Barrios: Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado
    • De la carrera 45 a la carrera 56a, entre la calle 129 a la calle 145
    • Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas
Cortes de agua en Bogotá
Los trabajos incluyen empates en redes, instalación de válvulas, hidrantes y verificación de macromedidores en distintas zonas de la ciudad - crédito Colprensa

Tunjuelito

  • Barrios: Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
    • De la carrera 33 a la avenida Calle 45a sur, entre la avenida Carrera 53 a la transversal 60
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Usaquén

  • Barrio: Santa Bárbara Oriental
    • De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 116 a la calle 127
    • Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas

Suba, Usaquén

  • Barrios: Nueva Zelanda, Villa del Prado, Mirandela, San José de Bavaria
    • De la calle 170 a la calle 187, entre la carrera 45 a la carrera 80Hora: 10:00 a. m., duración: 4 horasTrabajo: verificación macromedidorBarrios: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional, Casablanca
    • De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 174b a la calle 194
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas
  • Barrios: Villa del Prado, Granada Norte, Britalia, Cantagallo, Mazurén, Victoria Norte, El Porvenir Norte, Carimagua I, II, El Pinar, Riviera Norte, Vista Bella, Britalia Norte I
    • De la calle 144 a la calle 174b, entre la carrera 45 a la carrera 58
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Jueves 21 de mayo de 2026

Soacha

  • Barrio: Julio Rincón
    • De la carrera 17e a la carrera 17b E, entre la calle 48 a la calle 48c
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas
Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm
Las afectaciones duran entre 4 y 24 horas, según la zona y el tipo de intervención programada en la red de acueducto - crédito Alcaldía de Bogotá

Kennedy

  • Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad
    • De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
    • Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas

Fontibón, Engativá

  • Barrio: Puerta de Teja
    • De la calle 24 a la calle 26, entre la carrera 96 a la carrera 103
    • Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas

Usaquén

  • Barrios: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
    • De la carrera 7 a la carrera 9, entre la calle 152 a la calle 165
    • Hora: 8:00 a. m., duración: 24 horas

San Cristóbal, Santa Fe

  • Barrios: Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez
    • De la avenida Calle 11 sur a la calle 1f, entre la carrera 3 a la transversal 11 este
    • Hora: 9:00 a. m., duración: 24 horas

Suba

  • Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I
  • De la carrera 99 a la carrera 118, entre la calle 153 a la calle 168
  • Hora: 10:00 a. m., duración: 24 horas

Suba, Usaquén

  • Barrios: Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga
    • De la calle 129a a la calle 159a Bis, entre la carrera 58a a la carrera 76
    • Hora: 10:00 a. m., duración: 4 horas
Cortes de agua en Bogotá
Los hospitales, clínicas y centros de alta afluencia de público pueden solicitar carrotanques a través de Acualínea 116 durante las suspensiones - crédito Colprensa

Viernes 22 de mayo de 2026

Suba

  • Barrios: Ciudad Jardín Norte, Iberia
  • De la calle 129 a la calle 134, entre la carrera 58 a la carrera 72
  • Hora: 1:00 p. m., duración: 4 horas

Recomendaciones para los usuarios

Finalmente, la Eaab emitió una serie de recomendaciones para tener presente durante el periodo de cortes de agua en la capital, las cuales son:

  • Llenar el tanque de reserva antes del corte de agua.
  • Consumir el agua almacenada en recipientes antes de las 24 horas.
  • Usar el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • Solicitar carrotanques en la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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