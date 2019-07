Fines de mayo del 2018. "Hagan lo que tengan que hacer y háganse cargo. No haber acordado es un fracaso. Yo no creo que puedan solos. Estos días pasaron inútilmente. Todo estaba centralizado en la Jefatura de Gabinete. Nunca llegó ninguna propuesta del Poder Ejecutivo. Es un agravio permanente. ¿Pretendían que no hiciéramos nada?", se preguntó Miguel Ángel Pichetto minutos antes de darle sanción definitiva a la ley que obligaba al Gobierno a dar marcha atrás con los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, y que Mauricio Macri vetaría a las pocas horas.