Alberto Fernández acaba de viajar a Brasil para visitar en la cárcel al ex presidente Lula Da Silva y desde allí expresó sin vueltas: "Voy a estar al lado de Lula todo lo que sea necesario hasta que el sistema judicial entienda que hay que respetar los derechos y las garantías de los ciudadanos. Y espero que esta detención termine cuanto antes. Brasil no merece tener esa mancha, no lo merece el pueblo brasileño", dijo.