Este martes, Frigerio recibió en su despacho a Gustavo Bordet. Como en San Juan, en Entre Ríos también habrá boleta larga. Pero la buena sintonía entre el gobernador y el ministro, y entre el mandatario y Pichetto, llena de suspicacias la relación. De hecho, no trascendieron demasiados detalles de la reunión. No porque la charla haya transcurrido sin testigos, mano a mano. Si no por la sensibilidad de los tiempos electorales.