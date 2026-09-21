EEUU golpea las finanzas de los cárteles y endurece sanciones a las redes del crimen organizado

Las medidas bloquean activos bajo jurisdicción estadounidense. (Foto: X/@USAmbMex)

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El embajador Ronald Johnson explicó este 21 de septiembre con una infografía sobre las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC) contra los cárteles y las redes que les permiten mover dinero, ocultar ganancias y financiar actividades criminales en distintos frentes.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México, las medidas bloquean los activos bajo jurisdicción estadounidense o controlados por personas estadounidenses.

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Estas medidas de la OFAC también prohíben, por lo general, que ciudadanos, residentes permanentes y entidades constituidas en Estados Unidos realicen transacciones con personas sancionadas; las empresas propiedad directa o indirecta de personas bloqueadas en 50% o más también quedan restringidas.

La infografía señaló que OFAC puede sancionar a líderes, traficantes, lavadores de dinero, financiadores, empresas fachada, negocios y facilitadores logísticos o técnicos. El documento sostuvo que el dinero ilícito deja un rastro financiero que permite identificar conexiones entre los integrantes de la red.

“Los cárteles operan en múltiples frentes. Nosotros también”, publicó Johnson en un mensaje difundido este 21 de septiembre. El embajador afirmó que las sanciones ayudan a actuar contra toda la red y a exigir cuentas a quienes colaboran con esas organizaciones criminales.

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La Casa Blanca revocará visas a políticos vinculados o bajo sospecha de colaborar con cárteles

La directora antidrogas Sara Carter sostuvo que la administración de Donald Trump empleará facultades migratorias incluso sin una acusación formal. REUTERS/Daniel Cole

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, advirtió que Estados Unidos revocará visas a políticos mexicanos o estadounidenses que trabajen con los cárteles o sobre quienes exista sospecha de colaboración, como parte de la política antidrogas del gobierno de Donald Trump.

Durante una entrevista con Ilia Calderón para N+ Univisión, la funcionaria evitó adelantar si habrá más acusaciones, sanciones o restricciones migratorias contra funcionarios mexicanos señalados por ayudar a organizaciones criminales. Dijo que esas decisiones corresponden al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia.

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“Dejaré esa cuestión en manos del Departamento de Estado y de quienes trabajan en esto en el Departamento de Justicia”, respondió Carter cuando le preguntaron sobre posibles imputaciones y castigos contra servidores públicos vinculados con el narcotráfico.

Carter afirma que una sospecha permite cancelar visas

Sara Carter reconociói la estrategia de Claudia Sheinbaum y la coordinación de México y Estados Unidos contra los cárteles. REUTERS/Daniel Cole

La directora de la oficina antidrogas sostuvo que la administración de Trump utilizará las herramientas migratorias contra quienes tengan nexos con grupos criminales, incluso si no hay una acusación formal en curso.

“Lo que puedo decir es que hablamos en serio y haremos exactamente lo que decimos. El presidente ha sido muy claro: si usted trabaja con los cárteles, si existe alguna sospecha de que trabaja con los cárteles o los ayuda, tenemos el derecho de revocar sus visas”, afirmó.

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Carter expresó satisfacción por la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los cárteles. Señaló que mantiene contacto con integrantes del gobierno mexicano y que ambos países trabajan con el objetivo de erradicar a esas organizaciones del hemisferio occidental.

“Estamos muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el rumbo que está siguiendo en el manejo de los cárteles”, dijo la funcionaria. También reconoció la coordinación bilateral en materia de seguridad.

La responsable de la política antidrogas de la Casa Blanca afirmó que Trump espera más acciones contra todas las organizaciones criminales, no solo contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Por ello, pidió destinar más recursos a las fuerzas de seguridad y al Ejército mexicano para combatir al narcotráfico.

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Carter recuerda las muertes en el operativo contra El Mencho

Sara Carter recordó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, durante un operativo en Jalisco realizado en febrero. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La funcionaria mencionó el operativo realizado en febrero en Jalisco, en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del CJNG. Durante esa operación también murieron integrantes de la Guardia Nacional y tres elementos de las Fuerzas Especiales mexicanas.

“Nadie puede decir que México no esté arriesgando mucho”, sostuvo Carter al referirse a las bajas registradas durante el despliegue contra el grupo criminal.

La directora antidrogas también alertó sobre la aparición de análogos sintéticos como el carfentanilo y el fluorofentanilo, sustancias que, según explicó, pueden ser hasta 100 veces más potentes que las pastillas tradicionales de fentanilo.

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Carter indicó que los precursores químicos para elaborar estas drogas proceden principalmente de China e India. Las sustancias ingresan por rutas marítimas hacia México, son procesadas en narcolaboratorios y posteriormente cruzan la frontera norte rumbo a Estados Unidos.

Información en desarrollo