Hasta ahora, no habría cambios significativos en las encuestas posteriores al golpe de imagen que se buscó con la postulación de Alberto Fernández. El lugar asignado al ex jefe de Gabinete debería captar una franja de votantes que, en la mesa de los consultores, es considerada recelosa de la ex presidente pero muy crítica de Macri. No parece claro aún cuánto podría aportar Sergio Massa. Circulan especulaciones sobre su escaso efecto, pero habrá que esperar sondeos más amplios y posteriores a su acuerdo electoral.