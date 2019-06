Después de conversar con despedidos de Dass, la empresa más grande de calzado de Misiones, le preguntaron sobre una posible reforma laboral en caso de ganar las elecciones. Contestó: "La solución no está en precarizar el trabajo, eso es la flexibilización laboral, eso es hacer el trabajo más precario y sacarles derechos a los trabajadores. Cuando fui jefe de Gabinete existía la doble indemnización y creamos 4 millones de empleos. El problema hoy es que la economía está parada, que no funciona, nosotros vamos a crear trabajo, no les vamos a quitar derechos a los trabajadores".