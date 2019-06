Al parecer, la única objeción que esbozó Guterres ante el pedido argentino fue la "oportunidad" del reclamo en función de que actualmente Gran Bretaña se encuentra en una crisis política tras la salida de la primer ministra Theresa May y no hay una conducción clara. Faurie remarcó que justamente esa podía ser una "buena oportunidad" para abrir un camino de diálogo ya que los postulantes a ocupar el lugar de May como Boris Johnson se han mostrado dispuestos a dialogar con Argentina por la causa de Malvinas.