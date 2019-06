"Los ofrecimientos a Lavagna para que no sea candidato existieron", dijo Duhalde la semana pasada en declaraciones a radio Nacional. Agregó que no se los hicieron a él directamente pero que le consta que existieron. Inclusive, el ex presidente dijo que los ofrecimientos alcanzaron a Luis Barrionuevo. "Le ofrecieron manejar el sindicalismo si no se presentaba", agregó. Barrionuevo, como Duhalde, forma parte de "Consenso Federal", y será candidato a diputado nacional por Catamarca.