Camaño y Stolbizer se quedaron paradas en las línea de largada. Desecharon rápidamente la posibilidad de competir frente a María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. Manes mantuvo conversaciones pero no terminó por concretar su pase a la política. Le ofrecieron ir como candidato a diputado nacional pero no aceptó. Leguizamón y Bucca recorrieron la recta final. Finalmente, el ex intendente fue el elegido.