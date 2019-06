No hubo una explicación lógica para su decisión ya que no corría ningún riesgo de detención. Inclusivo si hubiera condenado, no hubiera ido a prisión hasta tanto la decisión no hubiera quedado firme. Eso ocurrió con otra acusada en el juicio: la contadora María Moreno recibió una pena de tres años y medio de cumplimiento efectivo y no quedó detenida.