Hay dos nombres confirmados con perfiles distintos, cuyo lugar no estaba aún definido al cierre de esta nota. Una es una figura extrapartidaria, María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, una de las 52 víctimas de la tragedia de Once, y un emblema en el reclamo de Justicia y la condena al ex ministro Julio De Vido. Trabaja cerca de la gobnernadora María Eugenia Vidal desde fines de 2016, y en el Gobierno la ven como la "contracara" de la corrupción kirchnerista en su apuesta a la polarización. Es la que más chances tiene en ir inmediatamente detrás de Ritondo.